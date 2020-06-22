الكويت تعلن مغادرة 1360 عالقا مصريا إلى 3 محافظات عبر 8 رحلات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الاثنين، مغادرة 1360 من العالقين المصريين فى الكويت، الى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط؛ وذلك عبر 4 رحلات جوية، وأوضحت (الطيران المدني) الكويتية- في بيان صحفى، أن الرحلات تضمنت 4 رحلات على متنهم 550 راكبا إلى سوهاج، و3 رحلات على متنهم 665 راكبا إلى القاهرة ورحلة واحدة على متنها 145 راكبا إلى أسيوط.

وأضافت أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة طيران شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة إير كايرو، بواقع 4 رحلات لشركة الخطوط الجوية الكويتية، و3 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية ورحلة واحدة لشركة اير كايرو.



وكانت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت أمس الأحد، مغادرة 550 من العالقين المصريين في الكويت، الى أربع محافظات، هي القاهرة، وأسيوط، وسوهاج، والاسكندرية؛ وذلك عبر 4 رحلات جوية.