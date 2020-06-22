مطار القاهرة يستقبل 6 رحلات استثنائية تقل 650 من العالقين بالخارج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقبل مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الآثنين 6 رحلات إستثنائية على متنهم 650 عالق منذ توقف حركة الطيران مارس الماضى بسبب فيروس كورنا

وأوضحت مصادر بمطار القاهرة أن مطار القاهرة قد أيتقبل صباح اليوم عدد 6 رحلات قادمة من كلا من جده ودبى والعاصمة الأردنية عمان وينبع السعودية والخرطوم والشارقة

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وقد خضع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.