الأنبا باسيليوس يدشن كنيسة مارجرجس للأقباط الكاثوليك بسوهاج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس للأقباط الكاثوليك في سوهاج وفقا لبيان رسمى.

وشارك في الاحتفال كل من الأب القمص بشرى لبيب، راعى الكنيسة ووكيل المطرانية، والأب القمص مرقس عدلى سكرتير المطرانية، والأب رومانى فتحى.

واحدة فى عمر الكنيسة، وفيه يتم البدء بصلاة الشكر، ثم تقرأ المزامير ويصلى المزمور والإنجيل، وبعد تلك الأواشى «صلاة باللغة القبطية»، وهى سبعة أواشى «أوشية من أجل المرضى والمسافرين والراقدين «الأموات»، وأهوية السماء «الزروع والمياه»، ورئيس الأرض والموعوظين «المشتاقين لمعرفة الله»، والقرابين «ما يقدم لله»، ثم تبدأ عملية التدشين.

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وينفخ البطريرك أو الأسقف فى الجزء المدشن نفخة الروح القدس قائلا: «فليكونوا ميناء الخلاص.. ميناء ثبات.. لكى مَنْ يتقدم إليهم بأمانة «بإيمان صادق» ينال نعمة من الله بواسطتهم لمغفرة الخطايا.

وتعتبر الكنيسة أن تدشين الأيقونة هو مباركة وتمجيد لاسم الله القدوس، إذ عندما يلتف المؤمنون إلى كرامة القديسين ومجدهم، ترتفع أنظارهم إلى السماء ليمجدوا اسم الله ويباركونه.

وعقب انتهاء فعاليات التدشين، ترأس الأنبا باسيليوس صلاة القداس الإلهي بمشاركة الآباء الكهنة، وبعض الأخوات الراهبات، كما ألقى نيافته كلمة العظة بعنوان "أنتم هياكل الله وروح الله ساكن فينا".