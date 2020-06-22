الثانوية الأزهرية: طالبة بالشرقية تؤدي الامتحان بلجنة العزل لارتفاع درجة حرارتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أكدت مصادر بغرفة عمليات الثانوية الأزهرية، أن امتحان مادة الفقه للقسم الأدبي يسير وسط حالة من الهدوء والانضباط، ولم ترد أي شكاوى حتى الآن.

وأوضحت المصادر، أنه تم عزل طالبة بمعهد الطويلة بالشرقية، ارتفعت درجة حرارتها لـ39 درجة، وأصرت على أداء الامتحان وعدم الخروج من اللجنة، وحضر لها الطبيب الموجود باللجنة العامة بالمعهد، وأكد أن سبب الحمى أمر آخر غير كورونا.

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وأكدت المصادر، أن أرقام الغرفة لم تتلقى أي شكاوي من الطلاب أو أولياء أمورهم حتى الأن، وأن الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، يتفقد الآن معهد المنطقة السادسة الأزهري، بمدينة نصر، والذي يشمل 4 لجان امتحانية، ولم يتلقي خلال عملية التفقد أي شكاوي من الطالبات من الامتحان أو التنظيم داخل اللجان، وأن لجان المشيخة وقطاع المعاهد التفتيشية منتشرة في محافظات الجمهورية المختلفة لمتابعة الامتحانات على الأرض.

ويؤدي طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية امتحان مادة الفقه، اليوم، وعددهم 85235 منهم بنين 50602 وطلاب الأدبي فتيات 34633، الامتحان موزعين على 635 لجنة عامة بالمحافظات تضم كل منها عددا من اللجان الفرعية الأخرى، حيث لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية عن 12 طالب.

وينقسم الامتحان بحسب المذاهب الفقهية الأربعة الشهيرة، الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي.