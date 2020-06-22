أخبار مصر | الأرصاد تحذر من طقس اليوم

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأرصاد تحذر من طقس اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها لطقس يوم الاثنين، قائلة: إنه حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري لطيف ليلا والرياح معتدلة مع ظهور شبورة خفيفة صباحا، ويكون الطقس على السواحل الشمالية معتدل نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة.

ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويكون الطقس على محافظات الصعيد، شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 37 للعظمى والصغرى 22، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 21، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 40 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 27، وعلى جنوب الصعيد 45 للعظمى والصغرى 30.

خروج 409 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 409 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14736 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16214 حالة، من ضمنهم الـ 14736 متعافيًا.

تسجيل 1475 حالة جديدة ووفاة 87

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وأضاف أنه تم تسجيل 1475 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

المحافظات التي سجلت أعلى وأقل معدل إصابات بفيروس كورونا

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا 55233 و2193 حالة وفاة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 55233 حالة من ضمنهم 14736 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2193 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.