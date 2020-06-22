شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الإثنين.. الأخبار المتوقعة 22 يونيو 2020 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
القاهرة.. تعقد جامعة الدول العربية ممثلة في قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة حقوق الإنسان، ندوة لمنظمات المجتمع المدني المتمتعة بصفة مراقب لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان حول: «دور منظمات المجتمع المدني في أوقات الأزمات» وذلك عبر تقنية «الفيديو كونفرانس».
القاهرة.. يؤدي طلاب الثانوية العامة (مكفوفين) امتحان اللغة العربية (ورقة ثانية) بإجمالي 227 طالبا/ طالبة.
القاهرة.. يناقش مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر مع ممثلي أندية المحترفين وبحضور عضو مجلس إدارة ممثلا عن كل هيئة في الإجتماع لحسم مصير الدوري وتحديد بطل دوري المحترفين للموسم الحالي وكذلك موقف أندية الصعود والهبوط ووضع أندية الوسط في جدول المسابقة.
القاهرة.. يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فعاليات مؤتمر «العودة الآمنة لأنشطة الأولمبياد الخاص المصري 2020»، والذى ينفذه الأولمبياد الخاص المصري عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة مجموعة من المسئولين والمعنيين برياضة ذوي القدرات والهمم.
الإسكندرية.. ينظم مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري للعام الثالث على التوالي مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال، عبر تطبيق زوم (Zoom).
تونس.. يبدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد، زيارة عمل إلى فرنسا بدعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبحث سبل التعاون بين البلدين وأزمة فيروس كورونا.
برلين.. يبدأ وزير الخارجية الألماني هايو ماس، زيارة إلى إيطاليا يلتقي خلالها نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، لإجراء مناقشة عمل قبل أيام قليلة من بدء رئاسة ألمانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي.
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الوضع في مصر
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اصابات
55,233
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تعافي
14,736
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وفيات
2,193
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