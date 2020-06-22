سعر اليورو اليوم الاثنين 22 / 6 / 2020في تعاملات البنوك وأفضل سعر للشراء والبيع “تحديث لحظي”

نستعرض مع كل متابعي سعر العملة الأوروبية أسعار شراء وبيع اليورو الأوروبي في مختلف البنوك المصرية والأجنبية، ويشهد سعر اليورو تذبذبا واضحا خلال التعاملات السابقة له منذ عدة أشهر.

ونظرا لارتباط اليورو الأوروبي باقتصاد نحو عشرين دولة من الاتحاد الأوروبي، لذلك فهو يتمتع بقوة ومكانة متميزة تجعله قوة فارضة على الصعيد الدولي من حيث التعاملات الاقتصادية الكبيرة والتي باتت تنافس باقي العملات وكذلك اقتصادهم.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية والأجنبية

من خلال الجدول التالي نقدم لكم أسعار اليورو اليوم شراءً وبيعاً في جميع البنوك المصرية والأجنبية وهذه الأسعار سيتم تحديثها يوميا حتى يتسنى لكم معرفة آخر سعر لليورو اليوم.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 18.08 Advertisements اتش اس بى سى HSBC أقل سعر للبيع: 18.15 البنك المركزى المصرى البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ اتش اس بى سى HSBC 18.08 18.27 17 ساعة بنك البركة 18.02 18.31 7 أيام بنك الكويت الوطني NBK 18.02 18.27 20 ساعة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 18.02 18.27 22 ساعة كريدى أجريكول 18.02 18.27 21 ساعة بنك الإستثمار العربي AIB 18.02 18.27 22 ساعة بنك بلوم 18.02 18.27 15 ساعة مصرف أبوظبى الإسلامى 18.01 18.27 22 ساعة البنك المركزى المصرى 18.01 18.15 16 ساعة بنك التنمية الصناعية 18.00 18.25 17 ساعة البنك العربي الأفريقي الدولى 18.00 18.25 18 ساعة المصرف العربى الدولى 18.00 18.25 17 ساعة المصرف المتحد 18.00 18.25 16 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 18.00 18.25 18 ساعة بنك قناة السويس 18.00 18.25 18 ساعة بنك عودة 18.00 18.25 17 ساعة البنك المصرى الخليجى 18.00 18.26 16 ساعة البنك المصرى لتنمية الصادرات 18.00 18.25 16 ساعة بنك مصر 17.98 18.23 16 ساعة البنك الأهلي المصري 17.98 18.23 18 ساعة بنك الإسكندرية 17.97 18.24 15 ساعة بنك مصر إيران التنمية 17.97 18.28 16 ساعة بنك التعمير والإسكان 17.96 18.27 16 ساعة

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