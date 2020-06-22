شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: حملات مرورية على المحصول الصيفي.. وبالمقدمة القطن والذرة والأرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع وزارة الزراعة، ممثلة في عدة لجان من قبل قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، ومديريات الزراعة، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، ومركز البحوث الزراعية، حملاتها المرورية على بغيطان الزراعات الصيفية، وخاصة الأرز والقطن والذرة لرصد أى حالات مرضية على النبات والوقوف على توفير مستلزمات الإنتاج، وحث المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية لزيادة الإنتاج .

قال الدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه منذ بدء موسم الزراعات الصيفية هناك لجان متابعة من قبل المعهد للمرور اليومى بالغيطان، ومتابعة توفير جميع التقاوى الصيفية والاصناف الجديدة عالية الإنتاجية ومبكرة النضج وقليلة الاستهلاك للمياه، وسط متابعة دورية لإعطاء جميع الإرشادات والتوصيات عن طرق الزراعة الصيفية والممارسات الجيدة حول طرق الرى والتسميد لزياد الإنتاج.

وأضاف مدير المحاصيل الحقلية، أن المستهدف زراعته من الذرة الصفراء مليون فدان، ومليون و500 ألف فدان ذرة أبيض، مشير إلى أن الذرة الصفراء تعمل على تلبية احتياجات صناعة الدواجن من الإعلاف والحد من استيراد الذرة الصفراء من خلال أصناف ذات إنتاجية عالية ومسجلة، ويتم العمل على تنظيم حملات توعوية للمزارعين بحثهم على زيادة المساحات المنزرعة بالذرة الصفراء للتوسع فى المساحات المنزرعة الموسم الجديد لزيادة الإنتاج.

وتابع "خليل" أنه لترشيد استهلاك المياه والحد من زراعة المحاصيل الشرهة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج، واصل معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، نشر أصناف زراعة الأرز الجاف، والتوسع في زراعة المحصول على مصاطب واستنباط ونشر أصناف لها القدرة على تحمل الملوحة ونقص المياه والجفاف وتعمل على مقاومة الأمراض، وغير المستهلكة للمياه والتى تزيد الإنتاجية، وتستهلك مياه بنفس كميات المياه التى تستهلكها الذرة الشامية.