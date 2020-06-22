مصر | ضبط طالب سرب امتحان اللغة العربية عبر جروب "بالغش اتجمعنا"

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 06:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر ضبط طالب سرب امتحان اللغة العربية عبر جروب "بالغش اتجمعنا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من تحديد طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للثانوية العامة أثناء تواجده باللجنة عقب بداية الامتحان وتسريبه عبر تطبيق "الواتس آب" من خلال جروب معنون "بالغش اتجمعنا".

وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حياله.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين لقيامهما بالترويج لتسريب امتحانات الثانوية العامة عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.

ورصدت المتابعة تداول بعض المواقع الإلكترونية، خبر يتضمن إطلاق "هاشتاج" بعنوان (شاومينج بيغشش ثانوية عامة) عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وتوجيه رسائل لطلاب الثانوية العامة تتضمن تسريب الامتحانات وأجوبتها قبل موعد بدءها بحوالي (5 ساعات).

وتمكنت الأجهزة الأمنية من خلال الفحص الفني وجمع المعلومات من تحديد القائمين على ذلك النشاط وهم (طالبين جامعيين مقيمان بالبحيرة والغربية).

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وجاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة الإنترنت.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الحيزة، من ضبط شخصين لإستيلائهم على السيارات بالهرم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام شخصين مالك معرض تأجير سيارات، ومحاسب، له معلومات مسجلة، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام؛ بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى الإستيلاء على السيارات.

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط ٥ حالات قاموا بتصوير إمتحان اللغة العربية بالثانوية العامة أثناء تواجدهم باللجنة عقب بداية الإمتحان وتسريبه عبر الإنترنت.