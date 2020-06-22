شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 317 مصرى عالقا مصريا من قطر والسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد رحلتين طيران استثنائيتان على متنهما 317 مصريا عالقا.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن الرحلة الأولى تابعة لشركة إير كايروا التابعة لوزارة الطيران وعلى متنها 174 من المصريين العالقين من قطر، والذى يتم نقلهم عبر العاصمة العمانية مسقط من خلال إحدى شركات الطيران العمانية الخاصة التى تنقلهم من قطر إلىً مسقط ـ أما الرحلة الثانية لإحدى شركات الطيران الخاصة المصرية القادمة من مدينة حائل باالمملكة العربية السعودية وعلى متنها 143 عالقا مصريا، من العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويخضع ركاب الرحلة القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.