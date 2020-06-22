شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: الديمقراطيون يسعون لتمرير مشروع قانون يدمر الشرطة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه الرسمى على تويتر، إن الديمقراطيين يسعون هذا الأسبوع لتمرير مشروع قانون يدمر الشرطة، مؤكدا أن أعضاء الكونجرس الجمهوريين سيقاتلون لإفشال مشروع الديمقراطيين، مضيفا: "يجب أن نحمى ونعتز بشرطتنا فهي تحافظ على سلامتنا".
من ناحية أخرى، وقف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمام حشد من أنصاره لم يملأ حتى نصف الصالة المغطاة المخصصة لأول لقاءاته الجماهيرية السياسية منذ شهور، وهاجم الاحتجاجات المناهضة للعنصرية ودافع عن إدارته لأزمة فيروس كورونا، فى محاولة لتنشيط الحملة الرامية لانتخابه لفترة جديدة.
وحمل الرئيس، الذى تنبأ بأن أول مؤتمراته الشعبية منذ شهور سيكون ملحميا، وسائل الإعلام مسئولية تثبيط همم أنصاره عن الحضور، واستشهد أيضا بسوء تصرفات المتظاهرين فى الخارج، لكنه لم يسلم بالتحديد بأن عددا كبيرا من المقاعد فى مركز بوك الذى يسع 19 ألفا كان خاليا.
وسعى ترامب لاستغلال المناسبة لتنشيط حملته الانتخابية، بعد أن تعرض لانتقادات شديدة بسبب إدارته لأزمة كورونا، ومقتل جورج فلويد الأمريكى من أصول أفريقية الذى لفظ أنفاسه الأخيرة وهو فى قبضة شرطة منيابوليس.
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