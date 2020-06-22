شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تجربة العربة الروسي الجديدة على خط «القاهرة-أسوان» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت السكة الحديد في تجربة عربة الركاب الروسي النموذج الجديدة على خط الوجه القبلي «القاهرة- اسوان». وذلك لأول مرة منذ ان تم البدء في تجربتها في نهاية شهر أبريل الماضي.

حيث تحركت العربة الجديدة الساعه الثامنه مساء الأحد الموافق ٢١ يونيه وعلي متنها اعضاء اللجنة الفنية والتي تضم خبراء من تحالف ترانس ماش المجرى الروسي لتجربتها على خط القاهرة- اسوان مع بداية ساعات الحظر وذلك بدون ركاب، وقد رفضت اللجنة ضم العربة إلى قطار مكتمل وقررت تجربتها بمفردها في اول رحلة لها على خط الوجه القبلي.

وقالت مصادر ان العربة قطعت المسافة من محطة مصر إلى مدينة العياط ٥٩ كيلو متر في ساعتين و١٠ دقائق، ومن المقرر ان تصل العربة اسوان في تمام الساعه ٨ صباح الاثنين،، على تبدء العربة رحلة العودة مساء الاثنين.

بدء تجربة العربة الروسي الجديدة على خط «القاهرة-أسوان»

بدء تجربة العربة الروسي الجديدة على خط «القاهرة-أسوان»