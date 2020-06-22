شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء العزل بالإسماعيلية: الحالة الصحية لـ«رجاء الجداوى» مستقرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر طبية بمستشفى العزل الطبى لمصابى كورنا بأبوخليفة بالإسماعيلية، أن حالة الفنانة رجاء الجداى مستقرة ولم يطرأ عليها أى جديد سواء سلبى أو إيجابى وأنها لا تزال تخضع لجهاز التنفس الصناعى لتحسين كفاءة الجهاز التنفسى والأوكسجين. وأكدت المصادر أن الروح المعنوية للفنانة مرتفعة وتحرص على الحوار مع طاقم التمريض وإدارة المستشفى خلال زيارتها وتتبادل معهم الحديث عن كورونا وضرورة توعية الناس به.

وكشفت المصادر أن عينات وأشعة جديدة تم الحصول عليها من الفنانة أثبتت بقاء الفيروس فى السائل المخاطى للأنف، وأرجعت تلك المصادر السبب إلى عوامل السن إذ تبلغ الفنانة نحو 82 عاما وضعف المناعة لديها.

من ناحية أخرى طالبت دكتورة ندى عبدالمنعم، التى خرجت أمس من المستشفى، الأطباء وأطقم التمريض بالحذر فى التعامل مع المصابين، وقالت إنها أصيبت بسبب عدم اتخاذ الإجراءات الكافية للوقاية خلال مخالطتها حالات إصابة فى عملها بالتأمين الصحى الشامل فى بورسعيد بأحد المراكز الطبية.