شكرا لقرائتكم خبر عن تزاحم أولياء الأمور وتجاهل الكمامات.. «المصري اليوم» ترصد أجواء أول أيام امتحانات الثانوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الثانوية العامة، أمس، امتحان اللغة العربية، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة، فيما تزاحم أولياء أمور الطلاب أمام اللجان قبل وبعد انتهاء الامتحان، بالمخالفة لقرار وزارة التربية والتعليم بمنع التجمعات أمام اللجان، خصوصًا لجان البنات، كما تواجدت تجمعات للطلاب أمام لجان البنين، ورصدت «المصرى اليوم» عدم التزام عدد كبير منهم بارتداء الكمامات.

وبدأت اللجان استقبال الطلاب فى الثامنة صباحا، لبدء إجراءات الكشف الحرارى وقياس درجة الحرارة قبل تسليمهم المعقمات الخاصة بكل طالب، «مطهر جل وكمامة وغطاء للأحذية وزجاجة كحول وزجاجة مياه»، وأكد الطلاب سهولة الامتحان وأن الأسئلة جاءت فى مستوى الطالب المتوسط.

وتمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، أمس، من ضبط شخصين لترويجهما لتسريب امتحانات الثانوية عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

وفى سياق متصل، استنكرت حملة «اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم» على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» زحام وتجمع أولياء أمور طلاب الثانوية العامة مع أبنائهم أمام اللجان فى أول أيام امتحانات الثانوية العامة.

وقالت عبير أحمد، مؤسس الحملة، فى تصريحات صحفية، إن تواجد وتزاحم أولياء الأمور أمام اللجان قد يساعد فى الإصابة بعدوى فيروس كورونا، رغم وجود تعليمات وتشديدات بعدم ذهاب أولياء الأمور مع أبنائهم وانتظارهم أمام اللجان، منعًا لنقل العدوى.

وترأس الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، غرفة العمليات المركزية بالوزارة وقام بالتواصل مع مديرى المديريات التعليمية للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان، وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بالتعليمات التى أصدرتها الوزارة بشأن فتح لجان الامتحان فى تمام الساعة الثامنة صباحًا، وضرورة توزيع مواد التعقيم على الطلاب والمعلمين.

وأعلنت الوزارة أرقام غرفة العمليات المركزية للتواصل فى حال وجود أى استفسار أو شكوى خاصة بالامتحانات، وهى كالتالى: 27957631- 27941089- 27957305- 27957431- 27957592- 27957628.

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وتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، سير أعمال أول أيام امتحانات الثانوية العامة، بمقر مجمع مدارس الملك فهد الرسمى المتميز للغات، بمدينة نصر، بحضور الدكتور طارق شوقى، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة. ووصل رئيس الوزراء لمقر المجمع تزامنًا مع توافد الطلاب على المدرسة، وحيا الطلاب المصطفين لقياس درجة الحرارة، ووجه لهم كلمات التشجيع، متمنيًا لهم التوفيق فى أداء الامتحانات.

فى سياق متصل، أجرى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، مجموعة من الاتصالات الهاتفية مع عدد من المحافظين، للتأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لحماية الطلاب والمعلمين وتوفير سبل الراحة والأمان للجميع.