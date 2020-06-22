شكرا لقرائتكم خبر عن «القليوبية» تسجل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سجلت محافظة القليوبية، وفق بيانات وزارة الصحة الرسمية، 71 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، علاوة على 7 حالات آخرى مصابة جاءت لمستشفيات القليوبية من محافظات مجاورة لها.
وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية، أن مركز ومدينة بنها وطوخ سجل اليوم الأحد أعلى معدلات الإصابة على مستوى المحافظة، بينما لم تسجل مدينة قها والعبور وغرب شبرا الخيمة أي أي إصابات جديدة اليوم.
وجاءت خريطة الإصابات كالتالي: مركز ومدينة بنها 19 حالة إصابة جديدة، وشبرا الخيمة وشرق حالة إصابة واحدة، ومركز ومدينة طوخ 17 حالة إصابة، والقناطر الخيرية 11حالة وكفر شكر 6 حالات، ومركز ومدينة قليوب حالة واحدة وشبين القناطر 12 حالة إصابة.
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