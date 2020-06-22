شكرا لقرائتكم خبر عن «العلاج مجانى والكمامة بجنيه».. مبادرة شباب «العبادلة» لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق شباب قرية العبادلة بمدينة طوخ مبادرة بعنوان «العلاج مجاني والكمامة بجنيه» لتوفير الكمامة لكل مواطن بعد قيامهم بجولة مع كل صيدليات القرية لبيع الكمامة بـ«جنيه» لكل مواطني القرية بهدف أن تكون قريتهم خالية من فيروس كورونا، وأن تكون قرية نموذجية في الوقاية من الوباء الذي يجتاح العالم.

وشملت المبادرة تقديم حملات توعية للوقاية من كورونا، كذلك تقديم العلاج المجاني لكل حالات الاشتباه بفيروس كورونا وتشجيعهم على العزل المنزلي وتعويضهم عن الأضرار التي قد يتكبدوها أثناء فترة العزل.

وساعدت اللجنة اليوم طلاب الثانوية العامة والذين يبلغ عددهم 70 طالبا ويؤدون امتحاناتهم بمدينة طوخ -التى تبعد 7 كيلو مترا عن القرية- حيث قرروا استئجار سيارات لجميع الطلاب لنقلهم ذهابا وعودة إلى مكان لجانهم بعد أن جهزوا لهم بوابة تعقيم من صنع أحد مهندسي القرية، ووزعوا على الطلاب كمامات وزجاجات كحول مجانا.