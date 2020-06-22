شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مكافحة كورونا: إصابات مصر ما زالت معقولة مقارنة بباقى الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا ما زالت عالية، وكذلك ارتفاع أعداد الوفيات، مشيرة إلى أن أعداد المصابين فى مصر ما زالت معقولة بالنسبة لباقى دول العالم.

وتابعت الدكتورة جيهان العسال، خلال مداخلة عبر خاصية سكايب فى برنامج من مصر المذاع على قناة cbc والذى تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أنه لا ينبغى على أولياء الذهاب مع أبنائهم إلى لجان الامتحان، لأن هذا الأمر من الممكن أن يزيد من نسبة الإصابات. وواصلت الدكتورة جيهان أن مريض السكر إذا تناول العلاج مبكرا وكان مصابا بالفيروس فمن الممكن العلاج والشفاء منه.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الأحد، عن خروج 409 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14736 حالة حتى الأحد.