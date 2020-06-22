شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الصحة بالشرقية: استعدنا 600 جهاز مسحة بعد اختفائها بـ8 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، "الحمد لله اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة مر بخير وكانت هناك ورش عمل وتعليمات بالتعاون التام مع وزارة التربية والتعليم".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة مع الإعلامى وائل الإبراشى المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى: لم نلاحظ أي حالات اشتباه وكل ملاحظاتنا هو انخفاض لمستوى السكر في الدم لأحد المراقبين وارتفاع لدرجات حرارة لاثنين من الطلاب ومر اليوم بخير وسلام.

وعن سرقة 600 جهاز مسحة، قال إنه أول أمس تم ملاحظة اختفاء 600 جهاز مسحة وتم التوجه إلى المعمل وأبلغنا المحافظ ومدير الأمن ووزارة الصحة وتم معاينة المكان والتحقيق وبعد 8 ساعات عادت المسروقات والاتهام موجه لأمين المخزن والفنى وكانت مخزنة وبعد التحقيق معهم أرشدوا على المكان وعادت الأجهزة قبل مرور 8 ساعات وهو عبارة عن شريط للكشف عن فيروس سى.