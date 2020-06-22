شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار هيئة الدواء: ضخ من 3 إلى 6 أضعاف الاحتياج من أدوية مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على الغمراوى مستشار هيئة الدواء المصرية والمتحدث الرسمي، إن التقرير المرسل من هيئة الدواء لرئيس الوزراء، يكشف الجهود لتوفير الأدوية المستخدمة لمواجهة كورونا والتي قامت بها فى 10 أيام.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامى عمرو أديب، أنه من 8 إلى 17 يونيو تم التأكد من ضخ من 3 إلى 6 أضعاف الاحتياج من الأدوية.



Advertisements

وتابع مستشار هيئة الدواء المصرية: "لدينا ثقافة التخزين، وهو عندما يشعر المواطن أن منتج سوف ينقص يقوم بتخزين كميات كثيرة"، مؤكداً أن الهيئة تبذل جهودا كبيرة لتوفير الأدوية للمواطنين في الصيدليات وبكل المراكز الصحية.



وذكر أنه خلال 10 أيام مقبلة هناك كمية مماثلة للكمية التي تم ضخها من الأدوية، مشيرا إلى أن الكميات التي دخلت من المواد الخام، مثلا للباراسيتامول، فإن الحاجة الشهرية 70 طنا في الاحتياج الشهرى وتم الإفراج لـ224 طنا.