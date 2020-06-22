أخبار 24 ساعة.. تسجيل 1475 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و87 حالة وفاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.. التعليم: أسئلة اللغة العربية مطابقة للمواصفات ولم نتلق شكاوى من الطلاب التعليم: توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة من ميزانية الوزارة الزراعة: ارتفاع صادرات العنب لـ 76184طن للأسواق العالمية وجارى الشحن Advertisements التعليم تكشف تفاصيل صورة الغش الجماعى بإحدى لجان الثانوية العامة ننشر أماكن صرف أدوية علاج كورونا من المراكز الصحية وزيرة التضامن: انخفاض مشاهد التدخين فى الدراما خلال رمضان 2020 لـ 4% وزير التنمية المحلية يوجه بإزالة الإشغالات والباعة الجائلين بمحيط لجان الثانوية العامة

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