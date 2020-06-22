وصول 4 رحلات طيران تقل 550 عاملًا مصريًا من العالقين في الكويت



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلًا، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميًا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان اليوم، كشف التقرير، أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 8 رحلات طيران تحمل على متنها 1195 راكبًا إلى مطارات 4 دول (مصر والهند ونيبال وقطر) ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مصر 4 رحلات تقل 550 عاملًا من العالقين.

ومن المقرر، وصول الرحلات الـ4 إلى مطاري القاهرة وسوهاج، حيث كشف المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، أنه تقرر تسيير 4 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الأحد الموافق 21 يونيو، وفقًا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها جميعا 550 عاملًا، وجاءت مغادرة الرحلات كالتالي:

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1- الرحلة الأولى، على الكويتية رقم 1653 قيام من مطار الكويت الساعة 14.05 وعلى متنها 130 عاملًا وتصل مطار سوهاج.

2- الرحلة الثانية، على الكويتية رقم 1543 وتغادر الكويت 14.15 وعلى متنها 130 عاملًا وتصل إلى مطار القاهرة.

3- الرحلة الثالثة، إير كايرو رحلة رقم 2416 قيام من الكويت 18.30 وعلى متنها 145 عاملًا، وصول مطار سوهاج.

4- الرحلة الرابعة، الجزيرة رقم 1713 قيام من الكويت 19.00على متنها 145 عاملًا، تصل لمطار سوهاج، في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.