​الري تكشف آخر الاستعدات قبل انعقاد منتدى "أسبوع القاهرة للمياه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:



قالت الدكتورة إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، إن منتدى أسبوع القاهرة للمياه" سيعقد في موعده أكتوبر المقبل في القاهرة.

وأضافت السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه في حال استقرار الوضع الوبائي سيتم تنظيم الحدث كالمعتاد من خلال استقبال المنظمات الدولية والجهات الأجنبية، مثل الأعوام السابقة، وفي حالة استمرار الوضع الحالي سيتم دعوة عدد محدود وتطبيق كافة الإجراءت الاحترازية المطلوبة بالتنسيق من وزارتي السياحة والصحة، مضيفة أنه في هذه الحالة سيتم عقده عن طريق الفيديو كونفرانس.

وتابعت: "سيتم تدبير معدات قياس درجة الحرارة وتوفير كافة مستلزمات الوقاية وأعمال التطهير، بالإضافة إلى عرض الجلسات لايف"، مؤكدة استمرار مسابقة المزراعين التي كانت تعقد على هامش المنتدى.

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وأشارت رئيس قطاع التخطيط، إلى أن أسبوع القاهرة للمياه أصبح حدثًا عالميًا لا يمكن تأجيله، مضيفة أنه بالفعل يتم التواصل حاليًا مع المؤسسات الدولية لتأكيد خريطة المشاركة.

يذكر أن وزارة الموارد المائية والري، دشنت أسبوع القاهرة للمياه لأول مرة في عام 2018، بحضور دولي وإقيلمي شهد مشاركة 30 منظمة دولية.

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