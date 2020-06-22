محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
أعلنت الطائفةُ الإنجيليةُ بمصر وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، رئيسُ الطائفة، دعمَها الكاملَ لكلِّ القراراتِ التي تتخذُها القيادةُ السياسيةُ المصريةُ الوطنيةُ، والتي من شأنِها حمايةُ حدودِها والدفاعُ عن أمنِها القوميّ.
وأضافت الطائفة الإنجيلية في بيان لها اليوم الأحد: "إنَّ ﻣﺎ ﺗﻌﻴﺸـﻪ ﺑﻼدُﻧﺎ العظيمةُ من اﺳــﺘﻘرار هو من ثمارِ العملِ المخلصِ والتخطيطِ، واﻹرادةِ اﻟﻘوﻳﺔ من اﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻗﻴﺎدةً وﺷــﻌﺒًﺎ، بجانب صلابة وشجاعة القواتِ المسلَّحةِ المصريَّة الباسلة، والتي تمتدُّ جذورُ انتصاراتِها إلى عمقِ التاريخ".
واختتمت: "نصلِّي إلى الله أن يحميَها من كلِّ الشرور في دفاعِها عن الحقوقِ التاريخيةِ للشعبِ المصريّ، وفي مواجهةِ من يهدِّدُ سيادةَ ومقوماتِ الدولةِ المصريَّة".
كانت هذه تفاصيل خبر الطائفة الإنجيلية تعلن دعمها لقرارات القيادة السياسية لحماية الحدود والأمن القومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.