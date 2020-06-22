الطائفة الإنجيلية تعلن دعمها لقرارات القيادة السياسية لحماية الحدود والأمن القومي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



أعلنت الطائفةُ الإنجيليةُ بمصر وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، رئيسُ الطائفة، دعمَها الكاملَ لكلِّ القراراتِ التي تتخذُها القيادةُ السياسيةُ المصريةُ الوطنيةُ، والتي من شأنِها حمايةُ حدودِها والدفاعُ عن أمنِها القوميّ.

وأضافت الطائفة الإنجيلية في بيان لها اليوم الأحد: "إنَّ ﻣﺎ ﺗﻌﻴﺸـﻪ ﺑﻼدُﻧﺎ العظيمةُ من اﺳــﺘﻘرار هو من ثمارِ العملِ المخلصِ والتخطيطِ، واﻹرادةِ اﻟﻘوﻳﺔ من اﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻗﻴﺎدةً وﺷــﻌﺒًﺎ، بجانب صلابة وشجاعة القواتِ المسلَّحةِ المصريَّة الباسلة، والتي تمتدُّ جذورُ انتصاراتِها إلى عمقِ التاريخ".

واختتمت: "نصلِّي إلى الله أن يحميَها من كلِّ الشرور في دفاعِها عن الحقوقِ التاريخيةِ للشعبِ المصريّ، وفي مواجهةِ من يهدِّدُ سيادةَ ومقوماتِ الدولةِ المصريَّة".