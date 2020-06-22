اليوم.. الحُكم على 5 متهمين بقضية "خلية طلاب حلوان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد: تُصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الإثنين، الحكم على 5 متهمي بقضية "خلية طلاب حلوان". وأسندت النيابة للمتهمين تهم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من آداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

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