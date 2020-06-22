حبس عاطلين بتهمة الاتجار في الهيروين بالشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أمرت نيابة الشروق، اليوم الأحد، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة.

كانت معلومات وتحريات لضباط مباحث قسم شرطة الشروق ، أكدت قيام "سيد.ه"، " محمود.م"، عاطلين، ومقيمين بدائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، ومتخذًين من منزل الأول وكرا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من ضبطهما وبتفتيشهما عُثر بحوزتهما على كمية من مخدر الهيروين وزنت نحو 550 جراما، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، بقصد الاتجار.