أخبار مصر | 4 رسائل من جبهة شباب الصحفيين إلى نقيب أطباء القاهرة (تعرف عليها)

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر 4 رسائل من جبهة شباب الصحفيين إلى نقيب أطباء القاهرة (تعرف عليها) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت جبهة شباب الصحفيين أربع رسائل إلي دكتورة شيرين غالب نقيب اطباء القاهرة.

وأكدت أن الأسئلة تضمنت: "هناك حيرة في أذهان المواطنين هل تمكنت الجماعة الإرهابية من إختراق نقابة الأطباء من خلال شیرین غالب.. لا يا دكتورة راجعي نفسك.. عمر الإخوان ما نفعت حد كانت نفعت نفسها وفي أول مطب هاتبيعك وتشوف غيرك و مش هايفضلك غير الحسرة".

قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي: السؤال الثاني "شیرین غالب مطلوب منها تعلن موقفها إيه مع الدولة ولا هاتنفذ مخطط الإخوان".

Advertisements

وأضاف طوالة: "لا يا دكتورة شيرين مش وقت شو إعلامي بتاع إنتخابات لسه بدري عليها أنتى كده هاتخلي الكلام يكتر عليكي".

ووجهت الجبهة سؤال ثالث: "نغمة الكلام بتاعك ليه متوافقة بالمنظر ده مع كل الكذب اللي بيتقال على القنوات المأجورة بتاعة الإخوان وقطر وتركيا".

ووجهت الجبهة سؤال رابع: "هل شيرين غالب ترغب في مغازلة جماعة الإخوان من أجل انتخابات جاية ولا في سبب تاني غير معلن".