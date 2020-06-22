أخبار مصر | رواد السوشيال لـ شيرين غالب: "الإخوان في أول مطب هاتبيعك ومش وقت شو إعلامي"

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر رواد السوشيال لـ شيرين غالب: "الإخوان في أول مطب هاتبيعك ومش وقت شو إعلامي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، هجومًا على الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، لضلوعها بتنفيذ أجندة تهدف إلى تفاقم أزمة كورونا وإجهاض جهود الدولة لإنقاذ حياة المواطنين من الكارثة العالمية القاتلة.

وقال عدد من رواد مواقع السوشيال ميديا، ما الذي دفع شيرين غالب لتنفيذ مخططات الإخوان الرامية لتحريض الأطباء على ترك العمل بالمستشفيات الحكومية والعمل بالمستشفيات الخاصة..سؤال حائر في أذهان المواطنين هل تمكنت الجماعة الإرهابية من إختراق نقابة الأطباء من خلال شيرين غالب.

Advertisements

وتابع الرواد: "يا دكتورة راجعي نفسك.. عمر الإخوان ما نفعت حد كانت نفعت نفسها.. وفي أول مطب هاتبيعك وتشوف غيرك ومش هايفضلك غير الحسرة".

واستطرد رواد السوشيال ميديا: "شيرين غالب مطلوب منها تعلن موقفها إيه مع الدولة ولا هاتنفذ مخطط الإخوان"، مضيفين: "يا دكتورة مش وقت شو إعلامي بتاع انتخابان لسه بدري عليها.. إنتي كده هاتخلي الكلام يكتر عليكي هي نغمة الكلام بتاعتك ليه متوافقة بالمنظر ده مع كل الكذب اللي بيتقال على القنوات المأجورة بتاعت الإخوان وقطر وتركيا".

واختتم رواد السوشيال ميديا كلامهم: "هل شيرين غالب ترغب في مغازلة جماعة الإخوان من أجل انتخابات جاية ولا في سبب تاني غير معلن؟؟".