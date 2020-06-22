أخبار مصر | وزير الخارجية الأردني يبحث مع نظيره المصري الملف الليبي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الأردني يبحث مع نظيره المصري الملف الليبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية المصرية سامح شكري، اليوم 21 الجاري، وتطرقت المكالمة إلى استعراض مجالات التعاون الثنائي المُشترك وما تشهده من تطورات تعكس عمق وتاريخ تلك العلاقات بين البلدين والشعبين العربيين الشقيقين، واشتملت المكالمة على توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك عبدالله الثاني بالعمل على دفع أواصر العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب.

كما تناول الوزيران خلال الاتصال الهاتفي تأكيد مواقف البلدين تجاه عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، واشتملت المكالمة الوضع العربى كما تتطرقت إلى القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وحددت موقفها الثابت في رفض أية إجراءات أحادية تستهدف ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المُحتلة، والتي تعد بذلك من مخالفة للقانون الدولي وتقويض لفرص التوصل إلى السلام العادل والمنشود.

كما أكد الوزيران على موقفهما الثابت من استعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة، وشدد الوزيران على دعمهم للأشقاء الفلسطينيين في سبيل تحقيقها، استنادًا إلى مقررات القانون الدولي ومبادرة السلام العربية. كما تطرقت المحادثة إلى الشأن الليبي، فقد أكد الوزير الأردني الصفدي على أن المملكة تقف بالكامل مع الموقف المصري في مواجهة أي تهديد لأمنها واستقرارها، ودعمها فى محاربة المليشيات الإرهابية، وأكد الصفدي أن أمن مصر هو أمن الأردن وركيزة أمن والإستقرار في المنطقة. Advertisements