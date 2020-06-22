أخبار مصر | هاكرز تركي يحاول اختراق بوابة 'الجمهورية'.. و'الوطنية للصحافة': سيطرنا على الموقف

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر هاكرز تركي يحاول اختراق بوابة 'الجمهورية'.. و'الوطنية للصحافة': سيطرنا على الموقف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، تفاصيل اختراق قراصنة لموقع جريدة الجمهورية، اليوم، وذلك فب سابقة تعتبر الأولى من نوعها، التي تتعرض لها الصحافة القومية الإلكترونية في مصر.

وأكدت الهيئة متابعتها تعرض بوابة دار التحرير الإلكترونية للاختراق، بواسطة هاكرز تركي، وذلك نتيجة تركيز بوابة دار الجمهورية أون لاين بشكل مكثف خلال الفترة الأخيرة على الوضع التركي والقطري، من خلال تتبع مواقع المعارضة، وما تكشفه الصحف العالمية بشأنهما، وهو الأمر الذي جعل الموقع يتعرض لهاكرز تركي اليوم، في تمام الساعة السابعة.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن عملية القرصنة ومحاولة الاختراق لم سوى خمس دقائق فقط، منجحت خلالها الشركة المسؤولة عن السيرفير في السيطرة على الموقف فورًا دون خلل أو حتى تعطل الموقع؛ حيث تم الاعتماد على نسخة الموبايل بشكل أساسي، باعتبارها الأكثر قراءة واطلاعًا، ثم تغيير الباسوورد الخاص بكل الزملاء على لوحة التحكم دون استثناء.

وأضافت الهيئة في بيانها، أن كل ذلك جاء بالتنسيق مع الداعم الفني المسؤول عن الموقع، وتم بالفعل ضخ الأخبار من قِبل الزملاء في الشيفتات عقب تغيير الباسوورد الجديد، مؤكدًا أن شركة الدعم الفني سوف توافيها بتقرير فني كامل خلال ساعات، علمًا بأن العمل لم يتأثر على الموقع نتيجة سرعة التحرك، والسيطرة من قِبل الشركة المسؤولة.