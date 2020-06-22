مصر | نشرة حوادث الخليج 365: نشوب حريق بعقار في حي باب الشعرية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: نشوب حريق بعقار في حي باب الشعرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:

تجديد حبس متهمين بقضية خلية الأمل 45 يوما

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، تجديد حبس، حسام مؤنس محمد سعد، المتحدث السابق باسم التيار الشعبي المصري، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم، عضو حركة الاشتراكيين الثوريين، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الأمل"، لمدة 45 يوما، على ذمة التحقيقات التي تجري معهما في القضية.

تجديد حبس علاء عبد الفتاح بتهمة مشاركة جماعة إرهابية

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، تجديد حبس الناشط علاء عبدالفتاح، على ذمة التحقيقات التي تجري معه وأخرين بتهمة مشاركتهم جماعة الإخوان في تحقيق أغراضها، لمدة 45 يوما على ذمة القضية.

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تأجيل محاكمة مدير عام الإسكان بحلوان بتهمة الكسب غير المشروع أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، محاكمة مدير عام الإسكان بمنطقة حلوان، فى اتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 3 مليون و943 ألف جنيه، باستغلال سلطات وظيفته، للأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل. نشوب حريق بعقار في حي باب الشعرية نشب حريق، قبل قليل، بإحدى العقارات بحارة المستوقد بحي باب الشعرية وتابع اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أعمال إطفاء الحريق المحدود، الذي نشب، مساء اليوم، بالعقار رقم 7 بسوق الخراطيم بحي باب الشعرية.