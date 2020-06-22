شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه المنوفية» تشن حملات لضبط وصلات مياه الشرب «الخلسة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية والعضو المنتدب، أن الشركة قامت بشنِ حملة لضبط وصلات المياه غير القانونية «الخلسة» والتي يلجأ إليها البعض هروباً من اتباع الإجراءات القانونية للتوصيل، أو لسرقة المياه، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد أي مستحقات وتطبيقاً لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية.

وأضاف نجيب، تم توفيق أوضاع أربع توصيلات خلسة بمركز السادات بمنطقة اليافطة وتعديل توصيلة بناحية كفر داود ورفع توصيلة خلسة لرى حديقة الوحدة المحلية بمركز السادات على الرياح الناصرى وإخطار رئيس المركز والمدينة ونائب رئيس المركز بما تم، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين تمثلت في تحرير أربع محاضر ضبطية قضائية بمنطقة اليافطة بمركز السادات حيث يقوم بعض الأهالي بإنشاء تلك الوصلات مما يتسبب في إهدار المال العام.

وأكد «نجيب» على أن تلك المخالفات تُحَمِّل الشركة عبئاً ثقيلاً وتستنزف طاقتها ومواردها، وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات ومن يفعل ذلك يعرض نفسه للمسائلة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده وإزالة التعديات.