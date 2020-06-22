شكرا لقرائتكم خبر عن عطا: «الغربية» الأولى في تفعيل قرار وزير التنمية المحلية بشأن تراخيص البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد نائب محافظ الغربية د. أحمد عطا، أن محافظة الغربية تعد الأولى في تفعيل قرار وزير التنمية المحلية بشأن لجنة فحص تراخيص البناء، حيث تم تخصيص لجان لتلقي الطلبات بداية من الإسبوع المقبل بكافة المراكز والمدن والأحياء حسب الترخيص التابع له.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع لجنة فحص تراخيص البناء في أولي جلسات انعقادها اليوم بمقر ديوان عام المحافظة، بمشاركة اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، وبحضور أعضاء اللجنة طبقا لقرار وزير التنمية المحلية الصادر في هذا الشان.

أشار نائب محافظ الغربية ورئيس اللجنة، إلى أنه تم التوصل إلى توصيات بشان فتح باب التقديم لطلبات استئناف أعمال المباني داخل نطاق المحافظة والصادر لها تراخيص، على أن يتم إعلان كافة تفاصيل التقديم خلال الإسبوع الجارى بعد اعتماد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية للتوصيات التي انتهت إليها اللجنة.

وقال د. أحمد عطا، إن اللجنة ناقشت الضوابط الخاصة بما يسهم في إعادة استئناف أعمال البناء، موضحاً أن اللجنة سوف تقوم بفحص كافة الطلبات المقدمة وفحص الجراجات الموجودة لذي مقدم الطلب طبقًا للترخيص، وذلك من خلال لجنة ثلاثية تضم في عضويتها ممثلين لكلية الهندسة ومديرية الإسكان والتخطيط.

حضر الاجتماع ممثلين من الرقابة الإدارية، والمنطقة الشمالية العسكرية، ومديرية الأمن، وأحد أساتذة كلية الهندسة، والتخطيط العمراني، ونقابة المهندسين، والإدارة الهندسية، وجهاز التفتيش على المشروعات على مستوى الجمهورية، بإلاضافة إلى مدير مديرية الإسكان.

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