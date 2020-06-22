شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة طنطا يكرم أسرة الشهيد أحمد منسي ويهديهم درع الجامعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، أسرة الشهيد البطل أحمد منسى داخل مقر الجامعة، حيث قام بإهدائهم درع الجامعة. وأعرب «سبع» عن سعادته البالغة للقاء أسرة الشهيد داخل أروقة الجامعه متمنيا تكرار الزيارة. وقالت زوجة الشهيد منار منسى إنها فور علمها بلقاء رئيس الجامعة وافقت على الفور لما تعلمه عن هذا الكيان الناجح وقررت السفر إلى طنطا وزيارة مبنى جامعة طنطا التي أصبحت صرحا عملاقا ونجحت في الوصل إلى مرتبه متميزة بين جامعات العالم. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 55,233

تعافي 14,736

وفيات 2,193

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