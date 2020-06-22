شكرا لقرائتكم خبر عن خبير مالي: فيروس كورونا ساعد في رواج الاقتصاد الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أشرف شريف، المحلل وخبير أسواق المال، إن أزمة فيروس كورونا المستجد ألقت بظلالها على قطاعات الاقتصاد وسببت ركودا في كثير من القطاعات لكنها أنعشت رواجا في التجارة الإلكترونية وأسواق الأون لاين، وحققت مكاسب خيالية خلال الفترات الماضية، وهو ما فرض على كثير من الشركات والمؤسسات الاهتمام بالخدمات والأسواق الإلكترونية وساعد على رواج هذا النوع من التجارة.

وأضاف «شريف»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الاقتصاد والناس»، المذاع عبر«التلفزيون المصري»، أن رواج الأسواق الإلكترونية دفعت كثير من الشركات إلى زيادة استثماراتها للوصول إلى أسواق جديدة، وهو ما دفع كثير من الشركات إلى افتتاح فروع لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل شركة ACY Securities الاسترالية، والمتخصصة في تبادل الأصول وأسواق المال، والتي افتتحت فرعين لها في مصر والسعودية.

من جانبه قال أشرف فهيم، مدير فرع الشركة في السعودية، أنه ينبغي على الشركات أن تدرس احتياجات المنطقة العربية والأسواق الشرق أوسطية من أجل أن تنال ثقة أكبر قدر من العملاء، وهو ما ركزنا عليه من أجل تقديم الدعم والخدمات التداولية الاحترافية للمتداولين العرب بشكلٍ عام.

وتابع أن الشركة توفر إمكانية افتتاح حساب إسلامي وهو خيار يبحث عنه كثير من المتداولين العرب، علاوة على أنها تتميز بائتمانية عالية للحفاظ على أموال العملاء، مضيفا: «لدينا فريق عمل احترافي بقسم الدعم العربي للعملاء، أما ما يتعلق بصلب عملية التداول فإن الشركة تحرص على تأمين سرعة عالية في تنفيذ أوامر التداول، إضافة لتوفر الأسهم العالمية في الشركة مثل آبل وأمازون وغيرها من الأسهم العالمية».