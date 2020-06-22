شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المحمودية»: 12 إصابة جديدة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإدارة الصحية في مركز المحمودية بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، عن إصابة 12 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في مركز المحمودية.

وأوضحت الإدارة الصحية في بيان لها بأن الحالات الجديدة بينهم 6 حالات في مدينة المحمودية و3 حالات بقرية أريمون، وحالة بكل من قرى السعيدية والمسعدة وسرنباى، ليصل عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره إلى 166 حالة وشفى منهم 33 حالة.

وأضاف بيان الإدارة الصحية بأنه تم التواصل مع الحالات الجديدة المصابة، وجاري تحديد المخالطين لكل حالة وإعطائهم النصح والإرشاد والتعليمات الخاصة بكيفية التعامل في مثل هذه الحالات، وجاري صرف العلاج اللازم لهم من جانب قسم الوقائي والترصد بالإدارة الصحية بالمحمودية.