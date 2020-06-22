شكرا لقرائتكم خبر عن 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن المحافظة سجلت الأحد، ٦ حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بمركزي الخارجة والداخلة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى ٢٠٧ حالة منهم ١٣ وفيات، وشدد على ضرورة قيام المواطنين بمساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.

وأضاف المحافظ في بيان، أنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وسحب عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض، بالإضافة إلى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يومًا لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم انتشاره، بجانب الرش الوقائي المستمر لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين.

وأضاف أنه تم تعافى ١١٠ مصابين حتى الآن وسلبية التحاليل لـ٣٨٤ مواطنًا، بجانب الالتزام بالإجراءات الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى، مشددًا على ضرورة الالتزام بمواعيد الحظر، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة في حال التواجد خارج المنزل للضرورة بالأماكن العامة.