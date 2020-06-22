شكرا لقرائتكم خبر عن «الطائفة الإنجيلية»: ندعم قرارات القيادة المصرية في حماية حدودها والدفاع عن أمنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الطائفةُ الإنجيليةُ بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، رئيسُ الطائفة، دعمَها الكاملَ لكلِّ القراراتِ التي تتخذُها القيادةُ السياسيةُ المصريةُ الوطنيةُ، والتي من شأنِها حمايةُ حدودِها والدفاعُ عن أمنِها القوميّ.

وقالت الطائفة في بيان مساء الأحد: «تَمرُّ بلادُنا الغاليةُ مصر ببعض التحديات التي تهدِّدُ الدولةَ المصريةَ، وتواجهُ سيادتَها».

وأضاف البيان: «تعلن الطائفةُ الإنجيليةُ بمصر وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، رئيسُ الطائفة، دعمَها الكاملَ لكلِّ القراراتِ التي تتخذُها القيادةُ السياسيةُ المصريةُ الوطنيةُ، والتي من شأنِها حمايةُ حدودِها والدفاعُ عن أمنِها القوميّ».

وتابع البيان أنَّ ﻣﺎ ﺗﻌﻴﺸﻪ ﺑﻼدُﻧﺎ العظيمةُ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺮارٍ هو من ثمارِ العملِ المخلصِ والتخطيطِ، واﻹرادةِ اﻟﻘﻮﻳﺔ من اﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻗﻴﺎدةً وﺷﻌﺒًﺎ، بجانب صلابة وشجاعة القواتِ المسلَّحةِ المصريَّة الباسلة، والتي تمتدُّ جذورُ انتصاراتِها إلى عمقِ التاريخ. نصلِّي إلى الله أن يحميَها من كلِّ الشرور في دفاعِها عن الحقوقِ التاريخيةِ للشعبِ المصريّ، وفي مواجهةِ من يهدِّدُ سيادةَ ومقوماتِ الدولةِ المصريَّة.