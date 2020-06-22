شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة»: غلق كلي لشارع الأهرام بالاتجاهين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة عن غلق كلي لشارع الاهرام بالاتجاهبن لمدة ثلاثة أيام، لاستكمال تركيب كمرات الباكية المعدنية لمحور ترعه الزمر بمنطقة نصر الدين، بدءا من التاسعة مساء اليوم الأحد إلى صباح الثلاثاء المقبل، بتقاطع شارع ترعة الزمر مع شارع الأهرام.

وأوضحت المحافظة، في بيان اليوم الأحد، أن الغلق سيكون من التاسعة مساء إلى الرابعة صباحا خلال 3 أيام، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لإعداد تحويله مرورية نتيجة لأجراء غلق كلي لشارع الاهرام بالاتجاهين بتقاطع شارع ترعه الزمر مع شارع الأهرام.

وأشارت المحافظة إلى أن التحويلة المرورية تشمل، السيارات القادمة من ميدان الجيزة ونفق الأهرام باتجاه شارع الأهرام السير يسارا باتجاه فتحه بالجزيرة الوسطى تم استحداثها أمام مسجد نصر الدين ثم السير والدوران يمينا باتجاه شارع ترعه الزمر خلف القواعد الخرسانية بمحور ترعة الزمر بتقاطع شارع ترعة الزمر مع شارع الأهرام ثم يمينا بشارع الأهرام بعد تحويل الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية إلى اتجاهين ثم استكمال السير حتى فتح بدوران تم استحداثها بالجزيرة الوسطى امام شارع النادي ثم العودة لشارع الاهرام مره أخرى.

والتحويلة الثانية للاتجاه القادم من المنطقة الأثرية وقسم الطالبية اتجاه نفق الاهرام السير يمينا باتجاه شارع ترعة الزمر خلف القواعد الخرسانية بمحور ترعه الزمر ثم استكمال السير يسارا حتى شارع الاهرام .

وأوضحت المحافظة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع العلامات الارشادية والتحذيرية ووضع فواصل متحركة مناسبه بطول التحويلة وذلك لفصل الحركة المرورية في الاتجاهين كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

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