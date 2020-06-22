سامح شكرى: مصر تسعى لحل سياسى فى ليبيا لإنهاء الصراع العسكرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سامح شكرى وزير الخارجية، أن مصر تسعى لحل سياسى في ليبيا لإنهاء الصراع العسكرى، مشيراً إلى أن مصر دعت الأطراف لوقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسى.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى أحمد موسى، أن مصر تدافع عن مصالحها وأمنها القومى وشعبها، مشيرا إلى أن القوات المسلحة المصرية ليست قوات معتدية وإنما لحماية الأمن القومى المصرى والعربى.

وذكر وزير الخارجية، أن تصريحات السراج لا تتسق مع المجتمع الدولى، وما تسعى إليه مع الحل السياسى.

وكان وزير الخارجية سامح شكرى، قال إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن مصر تسعى إلى تعزيز الحل السياسى فى ليبيا والعمل على تجاوز هذه الأزمة بالوسائل السياسية، يؤكد أن مصر دولة لا تعتدى على أحد، مضيفا: "ولكن بالتأكيد فإن أى تهديد للأمن القومى المصرى والعربى سيجد رد الفعل المناسب والحزم المناسب، وهذا لن يحول دون استمرار العمل من خلال الأطر المختلفة بالاتصال مع دول الجوار والجامعة العربية والأطياف السياسية فى ليبيا لتشجيعهم على التوصل إلى الحل الليبى – الليبي"، مشددا على أن محاولات إنهاء الصراع الليبى عسكريا لن تنجح.