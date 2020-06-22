شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 3 أطباء للنيابة العامة فى واقعة وفاة ماما سناء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إحالة مدير مستشفى مبرة كفر الدوار، وطبيبين بالمستشفى للتحقيق بمعرفة النيابة العامة بشأن وفاة سناء عبد الحميد النجار، الشهيرة باسم "ماما سناء" يوم الأربعاء 17 / 6 / 2020 بالمستشفى للإهمال وسوء التعامل طبقا لشكوى نجلها.

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فى هذا الفيديو، نستعرض معا، تفاصيل شكوى نجل ماما سناء، وقرار إحالة 3 أطباء للنيابة العامة فى واقعة وفاة ماما سناء