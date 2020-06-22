شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: عدم فرض أى إجراءات جديدة خارج لجان الثانوية العامة الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت مصادر مطلعة ما أثير حول فرض اية إجراءات جديدة خارج لجان امتحانات الثانوية العامة يوم الخميس المقبل ، مؤكدة أن ما يتم هو إجراءات احترازية متبعة في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا .

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