شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة: ندعم القيادة السياسية في قرارات الدفاع عن الأمن القومي وحماية حدودنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الكنيسة القبطية المصرية الارثوذكسية عن دعمها للقوات المسلحة المصرية وذلك عقب التطورات والتحديات التي تمر بها المنطقة.

وذكرت الكنيسة في بيان رسمي: ندعم القيادة السياسية و قواتنا المسلحة في جميع الخطوات والإجراءات والقرارات التي يتخذها للدفاع عن الأمن القومي المصري وحماية حدودها

وثمنت الكنيسة حرص مصر الدائم علي دبلوماسيتها السياسية، وحجم تمسكها بالمسارات السلمية في حل الأزمات الإقليمية، ورفض التدخل في شئون الدول

وأشار البيان: إن الكنيسة القبطية كمكونٍ أساسي من المجتمع المصري تدعو الجميع إلى الاصطفاف جنبًا إلى جنب مع الدولة المصرية وقيادتها الحكيمة وقواتها المسلحة الباسلة لمواجهة كافة التهديدات والتحديات، لتبقى مصر دومًا في آمن وسلامٍ وأمان.

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وتابع البيان: ونحن نفخر بجيشنا الوطني الذي يبذل الغالي والثمين من أجل الحفاظ علي وطننا الغالي مما يتطلب ضرورة الاصطفاف الوطني لكافة أطياف المجتمع خلف قيادتنا السياسية الحكيمة وقواتنا المسلحة الباسلة