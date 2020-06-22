شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: نشكر المتحدة للخدمات الإعلامية لدعم صندوق التوعية بأضرار المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لدعم الصندوق فى قضايا التوعية بأضرار تعاطى المخدرات، وتوظيف مشاهد فى المسلسلات والأفلام تدعم حملة ضد المخدرات لتحقيق نتائج إيجابية.

وأضافت، خلال حوارها مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أنها قامت بتكريم حسام صالح الرئيس التنفيذي للمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، لما تقوم به من جهود كبيرة لدعم الصندوق فى قضايا التوعية بأضرار تعاطى المخدرات، وتم تكريم مسلسل "البرنس"، وتسلم درع التكريم الكاتب والمخرج محمد سامى، ومسلسل "لما كنا صغيرين"، وتسلم درع التكريم الكاتب أيمن سلامة، وأيضا تكريم مسلسل خيانة عهد، وتسلم الدرع للكاتب أحمد عادل.

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وأعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، نتائج المرصد الإعلامى للصندوق حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان 2020، ومقارنتها بالأعوام الثلاثة الماضية بالتزامن مع احتفال الصندوق ضمن سلسلة فعاليات بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة المخدرات، والذى يحتفى به العالم فى نهاية شهر يونيو من كل عام، لافتة إلى أن الدراما حققت هذا العام نتائج إيجابية فى تناولها لقضية المخدرات بالمقارنة بالسنوات الماضية .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى لإعلان نتائج المرصد الإعلامى للصندوق، حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان 2020، ومقارنتها بالأعوام الثلاثة الماضية بالتزامن مع احتفال الصندوق ضمن سلسلة فاعليات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي يحتفي به العالم في نهاية شهر يونيو من كل عام.

وحضر اللقاء كل من عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ، وحسام صالح الرئيس التنفيذي لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومجدي لاشين رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والكاتب والمخرج محمد سامي مؤلف ومخرج مسلسل البرنس، والكاتب أيمن سلامة، كاتب مسلسل لما كنا صغيرين، والكاتب وأحمد عادل كاتب مسلسل خيانة عهد والفنانة يسرا.