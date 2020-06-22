شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 223 مصرى قادمين من السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أستقبل مطار القاهرة الدولى اليوم الأحد رحلتين إستثنائتين قادمتين من المملكة العربية السعودية وعلى متنهم 223 راكب

وقالت مصادر بمطار القاهرة أن رحلتين إستثنائتين تابعتان لشركات طيران تابعة لإحدى الدول العربية قد هبطتا بمطار القاهرة الدولى الأولى قادمة من الرياض والدمام

ويخضع ركاب الرحلة القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

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وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.