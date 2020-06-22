شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا اليوم: الجيش الإثيوبى يقصف معسكرًا تابعًا للجيش السودانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة روسيا اليوم، إن مراسلها في السودان أفاد بأن القوات الإثيوبية شنت اليوم الأحد، قصفًا مدفعيًا استهدف معسكر الأنفال التابع للجيش السوداني.
ونقل مراسل الوكالة عن مصادر عسكرية مطلعة، إن القصف أسفر عن إصابة جندي سوداني بجراح وحرق بعض المساكن في المعسكر الواقع في منطقة القلابات بولاية القضارف شرق السودان.
وشهدت المنطقة الحدودية بين السودان وإثيوبيا في أواخر مايو 2020 توترًا عسكريًا حيث جرت اشتباكات بين مسلحين إثيوبيين مدعومين، حسب الخرطوم، بجيش بلادهم، مع القوات السودانية ما أسفر عن مقتل ضابط فيها وإصابة عسكريين آخرين.
وفي 30 مايو أعلنت وزارة الخارجية السودانية استدعاء القائم بالأعمال الإثيوبي في الخرطوم، بعد "اعتداء" على القوات المسلحة السودانية في ولاية القضارف، ليتم لاحقا تأكيد عودة الهدوء إلى المنطقة بين الطرفين.
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