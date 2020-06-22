شكرا لقرائتكم خبر عن المسمارى: نواجه احتلالا من تركيا.. وكلمة الرئيس السيسى تاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد المسمارى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالأمس تاريخية ولها مدلول كبير من حيث الزمان والمكان، بداية من إلقاء الكلمة فى مطروح، والتى شهدت حضور وفد من القبائل الليبية التى دعمت الموقف المصرى الداعم للدولة الليبية.

وأضاف المسمارى، خلال مؤتمر صحفى مساء اليوم، أن ليبيا تواجه احتلالا من تركيا، حيث يتحدث أردوغان عن إرث أجداده وبالتالى يسعى للسيطرة على ليبيا وتونس ومصر وكل الدول العربية، مشيدا بالموقف المصرى الداعم للحفاظ على الأمن القومى العربى فى مواجهة الأطماع التركية.

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وأوضح المسمارى أنه من الطبيعى أن تتحدث مصر عن ليبيا نظرا للروابط التاريخية وروابط الحدود المشتركة بين البلدين وغيرها، متسائلا: "ما الذى يجمع أردوغان والسراج؟!".

وتابع المسمارى أن الرسائل التى حملها موقف تعذيب العمالة المصرية وصلت إلى القاهرة وأكدت أن هذه مجرد مليشيات إرهابية لا تهدد ليبيا فقط، لكنها تحمل تهديدا واضحا للدولة المصرية، وبالتالى ليس مستغربا أن تتدخل مصر لحماية أمنها.