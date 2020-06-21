شكرا لقرائتكم خبر عن «الكنيسة الأرثوذكسية»: ندعم القيادة السياسية والجيش في الدفاع عن الأمن القومي المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ثمنت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، جهود الدولة المصرية لمواجهة التطورات والتحديات التي تمر بها المنطقة.

وقالت الكنيسة، في بيان لها اليوم الأحد: «تتابع الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية التطورات والتحديات التي تمر بها المنطقة وتدعم الكنيسة القيادة السياسية وقواتنا المسلحة في جميع الخطوات والإجراءات والقرارات التي يتخذها للدفاع عن الأمن القومي المصري وحماية حدودها».

وأضاف البيان: «تثمن الكنيسة حرص مصر الدائم على دبلوماسيتها السياسية، وحجم تمسكها بالمسارات السلمية في حل الأزمات الإقليمية، ورفض التدخل في شؤون الدول، ونحن نفخر بجيشنا الوطني الذي يبذل الغالي والثمين من أجل الحفاظ على وطننا الغالي مما يتطلب ضرورة الاصطفاف الوطني لكافة اطياف المجتمع خلف قيادتنا السياسية الحكيمة وقواتنا المسلحة الباسلة».

وتابع البيان: «نصلي إلى الله أن يسود السلام العالم وينعم على منطقتنا بالاستقرار ويحفظ وطننا من كل شر».