شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى: تجمع أولياء الأمور «تعبنا جدا».. والأمر لن يتكرر يوم الخميس القادم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تواجد أولياء الأمور في محيط المدارس خلال امتحانات الثانوية العامة، «تعبنا جداً»، ومثل خطورة كبيرة وإفشال لجهود الدولة، وتابع: «حفاظاً على الجميع من يوم الخميس القادم لن يسمح بتواجد أولياء الأمور وتعاونا مع مديريات الأمن».
وأضاف «شوقى»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية،أن مجهودات الدولة في الحفاظ على صحة طلاب الثانوية العامة، يتطلب استجابة أولياؤ الأمور، وقرار الاستعانة بوزارة الداخلية حتى لا نخاطر مرة أخرى، وتابع:«طالما المناشدات منفعتش».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
55,233
-
تعافي
14,736
-
وفيات
2,193
كانت هذه تفاصيل خبر طارق شوقى: تجمع أولياء الأمور «تعبنا جدا».. والأمر لن يتكرر يوم الخميس القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.