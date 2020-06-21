شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جمعية مجاهدي سيناء لـ «قبائل ليبيا»: اصطفوا وراء جيشكم حتى لا تذهب ثرواتكم للخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، إن «القبائل الليبية قبائل قوية، هم قبائل عمر المختار، لابد أن يصطفوا وراء جيشهم الوطني حتى لا تذهب ثرواتهم لخارج البلاد».

أضاف جهامة، خلال حوار له مع الدكتور معتز عبدالفتاح، ببرنامج «90 دقيقة» عبر فضائية «المحور»، «ثروات ليبيا لأبناء ليبيا، وهذا ما قاله سيادة الرئيس السيسي، وقوف الرئيس مع الجيش والشعب الليبي هو من أجل الحفاظ على ليبيا».

تابع: «الرئيس السيسي لا يريد احتلال ليبيا، كلام الرئيس واضح، وهذا الكلام حظي بتأييد واسع من الدول العربية والأجنبية، الجبهة الغربية أمن قومي لمصر ولا تفريط فيه».