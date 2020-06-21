شكرا لقرائتكم خبر عن أثناء عودتهم من مراقبة الثانوية العامة.. إصابة 14 معلمًا في حادث سير بسوهاج (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت غرفة العمليات الرئيسية بنقابة المعلمين، وقوع حادث سير على طريق أسيوط سوهاج الزراعي أمام قرية الصوامعة، لميكروباص يقلّ معلمين قادمين من أعمال مراقبة امتحان اللغة العربية، الأحد، لطلاب الثانوية العامة نتج عنه إصابة 14 معلمًا بينهم اثنان في حالة خطرة.

وكلّف على الفور خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بتحرك قيادات النقابة الفرعية للمعلمين بسوهاج برئاسة عبدالرءوف حمدون فور وقوع الحادث أمام قرية الصوامعة التابعة لمركز طهطا وتعرض فيه 14 معلما من المنتدبين ملاحظين بلجان امتحانات الثانوية العامة، وتم نقلهم لمستشفى طهطا المركزي.

وأكد عبدالرؤوف حمدون، أنه تم التواصل مع اللجنة النقابية بطهطا برئاسة محمد فاهم رئيس اللجنة بالتوجه إلى المستشفى وأفادنا بأنه تم نقل الحالات المصابة إلى مستشفيات أسيوط وسوهاج الجامعي، وعلى الفور توجه رؤساء اللجان النقابية أحمد خليفه بقلة، رئيس لجنة حي شرق سوهاج وعلي حسن، رئيس حي غرب، ومركز سوهاج، لمتابعة الإسعافات التي جرت للسادة الملاحظين وكذلك العمليات واطمأنوا عليهم وخرج بعضهم والباقي مازال تحت الرعاية.